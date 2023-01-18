"Свыше 105 тыс. учащихся Московской области посетили музеи предприятий народных художественных промыслов в прошлом году. Гостями музеев стали школьники всех возрастов: с 1 по 11-й классы", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что в 2021 году предприятия народных художественных промыслов Подмосковья посетили более 65 тыс. школьников. Таким образом, за прошедший год детский турпоток в музеи НХП вырос на 61%.

Наиболее посещаемыми стали: музей фабрики декоративной росписи "Жостово", который посетили свыше 27 тыс. детей, и музей "Клинское подворье" — его посетили почти 25 тыс. школьников. Кроме того, дети активно посещали Гжельский завод художественной росписи и Гжельский фарфоровый завод, добавили в ведомстве.