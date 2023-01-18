«В доковидном 2019 году мы приняли почти 5 млн человек. На 2022 год нам удалось восстановить турпоток более чем на 70%. 2,8 млн посетителей пришло в Эрмитаж в прошлом году», — рассказала она на пресс-конференции.

Как отметила Архипова, в 2022 году музей продолжил принимать посетителей по сеансам, как это было во время пандемии коронавируса.

«Это позволило регулировать потоки внутри музея, избегать толп и переполненности залов, которые мы видели в 2019 году. Большим удобством для посетителей, мне кажется, является то, что они могут купить билеты на эти сеансы на сайте Эрмитажа», — пояснила Архипова.

Она добавила, что часть граждан не доверяет интернету и все еще предпочитает выстаивать в очереди в кассу, чтобы купить билет.

«Иностранных туристов заменили москвичи, которых мы давно звали. Чаще всего это семьи, пары, небольшие компании друзей, которых привлекает не только посещение основных экспозиций, но и специальные программы», — пояснила Архипова.

По ее словам, в музее разрабатываются специальные программы, рассчитанные на индивидуальных туристов, экскурсии с привлечением хранителей и кураторов временных выставок, включение музыкальной части в посещение и знакомство с музеем.

Также в 2022 году стали популярны временные выставки Эрмитажа с самими кураторами.

Как сообщалось, в новогодние праздники Эрмитаж и Третьяковская галерея в Москве стали лидерами по посещаемости среди российских музеев. В Эрмитаже за каникулы побывало около 90 тыс. посетителей.