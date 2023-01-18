"Многие жители и туристы интересуются Московским транспортом — это важная часть истории города. Для них вместе с Политехническим музеем на станции "Выставочная" мы сделали выставку "Всегда в движении" — о самых важных событиях в жизни городского транспорта столицы можно узнать прямо в пути, не выходя из метро", — приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

На выставке пассажиры смогут ознакомиться с документами, фотографиями и 30 редкими плакатами из коллекции Политехнического музея, уточняет дептранс. "А ещё можно узнать о важных событиях, которые изменили московский транспорт, — от первых машин на электротяге до строительства метро", — говорится в сообщении.