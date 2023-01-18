Так, за прошедший год дорожники капитально отремонтировали с расширением с двух до четырех полос движения 9 км трассы Р-254 "Иртыш", отремонтировали четыре участка общей протяженностью 25 км и защитили слоями износа 109 км автодорог Р-354 и Р-254 "Иртыш". Также капитально отремонтировали мост через реку Черная.

Также для обеспечения безопасности движения установили светофор, 20 дорожных знаков со световой оптико-волоконной индикацией и стационарное электроосвещение на пяти участках общей протяженностью 4 км.

В 2023 году продолжится капремонт моста через реку Мендеря на 36-м км трассы "Иртыш". На соседних участках — 24-49 км и 59-76 км — продлится капремонт и самой автомобильной дороги.

Кроме того, в новом дорожном сезоне специалисты увеличат с двух до четырех полос движения участок трассы "Иртыш" с 151-го по 202-й км. Уточняет, что здесь для предотвращения лобовых столкновений на разделительной полосе установят барьерное оцинкованное ограждение. На объекте также укрепят обочины, устроят пересечения, обновят дорожные знаки, установят 7,5 км электроосвещения, возведут два надземных пешеходных перехода, построят посадочные площадки для общественного транспорта, смонтируют новые автопавильоны.