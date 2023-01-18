Число самолетовылетов в прошедшем году выросло на 8,5% и составило 3 тыс. 704.

Вместе с тем объем перевезенных через воздушную гавань грузов за год сократился на 1,8% — до 684,6 тонны.

В декабре 2022 года пассажиропоток аэропорта достиг 63,424 тыс. человек, что на 14,4% больше декабря 2021 года. Число самолетовылетов составило 263 (снижение на 6%). Объем перевезенных грузов в декабре 2022 года сократился на 13,6% — до 64 тонн.

"С 5 января 2023 ода авиакомпания "ЮВТ АЭРО" начала выполнение регулярных рейсов по маршруту Саратов- Грозный- Саратов Они совершаются два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Данные рейсы — субсидированные", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время также планируется открытие рейсов из Грозного в Самару, с конца марта 2023 года — в Джидду (Саудовская Аравия) для паломников, совершающих хадж. Оба рейса будет выполнять авиакомпания "ЮТэйр".

Аэропорт "Северный" обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.