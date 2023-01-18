Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $843 млн, или $2,55 в расчете на акцию, по сравнению с убытком на уровне $646 млн, или $1,99 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию зафиксирована на уровне $2,46 против скорректированного убытка в $1,6 на акцию годом ранее.

Выручка увеличилась до $12,4 млрд с $8,2 млрд годом ранее.

Скорректированная прибыль и выручка оказались выше ожиданий рынка. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль авиакомпании на уровне $2,11 на акцию при выручке в $12,23 млрд.

Компания сообщила, что успешно справилась с перебоями в работе, вызванными погодными условиями в конце декабря.

United прогнозирует скорректированную прибыль в расчете на акцию в текущем квартале в диапазоне $0,5-1, что намного выше консенсус-прогноза аналитиков, составляющего $0,31 на акцию. Компания также ждет роста выручки примерно в полтора раза.

За весь 2023 год компания ожидает скорректированную прибыль в расчете на акцию на уровне $10-12, что также существенно превышает прогноз аналитиков на уровне $6,84.

Котировки акций United Airlines на дополнительных торгах во вторник поднялись на 2,3% после публикации отчетности. Капитализация авиакомпании за 12 месяцев выросла на 9,5% и составляет $16,9 млрд.