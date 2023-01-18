"В городском округе Истра, вблизи деревни Верхуртово, возведут 6-этажный гостиничный комплекс на 237 номеров. В отеле разместят спа-комплекс с бассейнами, а также ресторан, бар и магазины", — рассказали в управлении.

Участок строящегося комплекса граничит с Истринским водохранилищем и рекой Раменка. "Строительство комплекса началось в конце конце прошлого года и планируется завершить в 2027 году", — уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, Главгосстройнадзор Московской области провел проверку подготовительного этапа с применением геодезического квадрокоптера в рамках цифровой практики "Невидимый надзор" и не выявил никаких нарушений.