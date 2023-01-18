Так, количество пассажиров на внутренних воздушных линиях увеличилось на 10,9% относительно 2021 года — до 6,702 млн человек.

Наилучшую динамику в 2022 году на внутрироссийских авиалиниях продемонстрировали такие направления, как Ижевск (в 2,7 раза), Тобольск (+590,7%), Томск (+293,9%), Махачкала (+269,1%), Калининград (+202,4%), Минеральные Воды (+202,0%), Нерюнгри (+137,0%) и Уфа (+94,4%).

Количество пассажиров на международных воздушных линиях увеличилось на 23,5% по сравнению с 2021 годом, составив 883 тыс. пассажиров.

Всего за 2022 год аэропорт обслужил 35 045 самолетовылетов, грузопоток составил 34 300 тонн.

Как сообщалось, в 2021 году новосибирский аэропорт обслужил 6,761 млн пассажиров, что на 0,2% больше, чем в докризисном 2019 году (6,747 млн человек).

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ, он располагает двумя взлетно-посадочными полосами и двумя терминалами: внутренним (терминал А) и международным (терминал Б).