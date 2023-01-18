«Средний чек для российских туристов в этом году увеличился на 24% и составил 39,8 тыс. рублей. Для гостей из ближнего зарубежья это 64 тыс. рублей, из дальнего – 113 тыс. рублей за счет более длительного пребывания. В новогодние каникулы 2023 года вклад туристов в экономику Санкт-Петербурга оценивается в 14 млрд рублей. Каждый гость нашего города – хороший инвестор, который приезжает, тратит здесь с удовольствием деньги, уезжает с хорошим настроением, а деньги остаются в экономике Санкт-Петербурга», — сказал он на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что за 2022 год Петербург посетили более 8 млн российских и иностранных туристов, что на 33% больше, чем годом ранее. Всего они потратили в городе около 366 млрд рублей, что на 57% больше результата 2021 года. Число туристов из зарубежных стран составило около 350 тыс.

«В сравнении с допандемийным 2019 годом общий турпоток в Петербурге восстановился на 77%», — добавил Корнеев.

Средняя загрузка отелей города в 2022 году, по данным комитета, выросла до 60-65%, тогда как в 2021 году, когда пандемия влияла на туризм, она была 45-50%. По словам Корнеева, это связано, в том числе, с ростом числа обеспеченных иностранных туристов из стран Ближнего Востока и Азиатско-Южноазиатского региона.

В пиковый период новогодних каникул 2023 года 3-5 января загрузка отелей составляла в зависимости от категории 82-94%.

Как подчеркнул Корнеев, рост числа туристов привел в прошлом году к увеличению числа занятых в отрасли.

«Туризм обеспечивает работой большое количеств смежных отраслей – каждое 12-ое рабочее место в Северной столице, по оценкам аналитиков, связано со сферой гостеприимства. За 2022 год рост числа занятых в туриндустрии, в том числе в сегментах гостиничной и санаторно-курортной деятельности, составил от 5 до 15%», — сказал он.