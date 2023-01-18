"20 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", — говорится в сообщении министерства в телеграм-канале.

Минтранс попросил водителей заранее планировать поездки и следить за информацией.

В последний раз движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту ограничивалось на четыре часа во вторник для проведения ремонтных работ. Мост закрывали для ремонта левых полос автомобильной части Крымского моста (в направлении из Крыма в Краснодарский край) — демонтажа третьего из четырех пролетов, поврежденного при взрыве 8 октября 2022 года.

Первые два поврежденных пролета левой части моста демонтировали и вывезли 19 и 21 декабря. На их место 10 и 14 января надвинули два новых пролета. Еще два пролета планируют установить в феврале.

5 декабря президент России Владимир Путин проехал по восстановленной правой части Крымского моста, выслушал доклад о проведенных работах и во время открытия движения поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве часть. Он сказал, что ремонт автомобильной части моста в целом завершится в марте.

Правую сторону автодорожной части, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва, произошедшего 8 октября прошлого года, восстановили в течение 56 дней. Движение по восстановленным пролетам было открыто 7 декабря, после чего мостовики начали работы на освобожденной от транспорта левой стороне.