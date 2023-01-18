"ИрАэро" открыла рейсы по маршруту Иркутск — Харбин на Superjet 100. Полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Обратные рейсы во вторник и субботу, соответственно.

Глава "ИрАэро" Юрий Лапин пояснил, что перевозчик и в дальнейшем планирует задействовать Superjet 100 для полетов в КНР, так как такие лайнеры обладают оптимальной пассажировместимостью и дальностью полета.

В планах авиакомпании также возобновление рейсов в Маньчжурию.

В парке базирующейся в Иркутске "ИрАэро" — семь Superjet 100, один — A319-100, также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и один Bombardier CRJ-200. Авиакомпания выполняет рейсы более чем в 70 городов России, а также в страны ближнего зарубежья.