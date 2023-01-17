"В туристский календарь Тверской области на 2023 год вошло 143 события, в том числе гастрономические, спортивные, музыкальные, этнографические, исторические, агротуристические и патриотические", — отметили в пресс-службе.

Среди ключевых событий туристского календаря — традиционные праздники: гастрономические фестивали "Верещагин СырFest" в Конаковском районе, "Вкус Верхневолжья" в Твери, "Селигерский рыбник" в Осташковском округе, "Калитка" в Лихославльском округе, фестиваль каши в Кашинском округе, фестиваль "Былинный берег" в Кимрском округе, фестиваль музыки Баха и спортивный праздник "Забег.РФ" в Твери, фестиваль "Сиреневое Домотканово" в Калининском районе.

"Календарь туристских событий важен для нас, в первую очередь, с точки зрения формирования имиджа нашего региона. Кроме того, это большая перспектива развития малого и среднего бизнеса. Для жителей и гостей Верхневолжья — это возможность посетить интересные события на нашей территории", — процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.

Кроме того, туркалендарь Тверской области в этом году дополнен новыми событиями: в Лихославльском округе пройдут этнофорум Kodimailla и фестиваль Heina Fest, в областной столице — фестиваль "Триумф джаза", в Конаковском районе — "Фестиваль душевных песен".

Предполагается, что ключевые события сферы гостеприимства этого года позволят увеличить туристический поток в Верхневолжье больше чем на 10% и повысить узнаваемость региона, добавили в пресс-службе.