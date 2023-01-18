"В 2019 году были огромные групповые потоки. Тысячи туристов, которые приходили к нам в город на огромных круизных лайнерах. Отсутствие масштабного иностранного туризма мы ощутили в показателях посещаемости. В 2019 году музей посетили 38% иностранных туристов, сейчас — менее 1%", — сказала Архипова.

Он сообщила, что иностранных туристов заменили москвичи, которым удобно добираться до Петербурга. Большой популярностью стали пользоваться индивидуальные экскурсии.

По ее словам, Эрмитаж нарастил посещаемость на новогодних каникулах.

"За время новогодних каникул нас посетило 95 тыс. человек, это на 30% больше, чем в прошлом году. Мы восстанавливаем поток посетителей". — отметила Архипова.

Всего за 2022 год музей посетили 2,8 млн человек. В 2019 году это число составило почти 5 млн гостей.

Архипова призвала пользоваться электронными билетами во избежание очередей в музей.