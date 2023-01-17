"В этом году проведём комплекс работ по реставрации объекта культурного наследия — ансамбля усадьбы "Покровское-Стрешнево", — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что начиная с 80-х годов прошлого века усадьба "переходила из рук в руки, главный дом пережил несколько пожаров". Садовому фасаду и интерьерам XVIII-XIX веков был нанесён серьёзный ущерб, оранжерея практически полностью была разрушена, добавил мэр. Сейчас усадьба находится в собственности города.

"Специалисты приводят её в первозданное состояние по архивным фото и чертежам. В рамках проекта приведём в порядок главный дом усадьбы, оранжерею, будет восстановлена планировка сада и парка", — написал Собянин.