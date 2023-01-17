«Рост по раннему бронированию на предстоящее лето составляет 25-27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В лидерах продаж – Абхазия, Краснодарский край, Кавминводы и Крым. Средняя продолжительность отдыха россиян никак не изменилась и составила 10-11 дней», — рассказал порталу «Интерфакс-Туризм» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По его словам, сейчас туристы скорее выбирают любимые и популярные объекты, с хорошим соотношением цена/качество. «Это касается всех сегментов, потому что сейчас хороший момент для покупки. В наличии большой выбор как самих объектов, так и мест. Плюс цена на туры по акциям раннего бронирования снижена на 7-10%», — пояснил Ромашкин.

В «Интуристе» продажи по акциям раннего бронирования российских курортов, таких как Сочи, Анапа, Геленджик, а также Абхазии и побережья Каспийского моря в Дагестане показывают рост на 30-40% по сравнению с январем прошлого года. «Не набирает обороты только Крым. Активнее всего бронируется эконом и средний сегмент, а вот спрос на vip и люксовые отели в отличие от прошлых нет пока не так активен», — пояснили в туркомпании.

Как отметили в пресс-службе туроператора FUN&SUN, спрос в январе на туры по России в 2,5 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

«Бронируют Сочи, Анапу, Шерегеш, Бурятию, Иркутск, Кавминводы, Калининград, Сахалин. По акциям раннего бронирования мы предлагаем до 31 января забронировать тур с предоплатой 20%, а остальную сумму внести потом. Отправиться в путешествие можно с 10 января по 31 марта», — сообщили в FUN&SUN.

Сроки акций раннего бронирования

Как рассказал Ромашкин, до пандемии коронавируса распродажи туров по акциям раннего бронирования у туроператоров завершались 31 марта-1 апреля. В 2020 и 2021 году в это время Ростуризм запускал распродажу туров по России с кешбэком, и эта программа была привлекательнее по ценам для туристов.

«В феврале, наверное, акции еще будут, а март мы посмотрим по продажам», — сказал он.

Другие туроператоры намерены принимать решение по срокам акций, исходя из продаж по итогам января.

Программа туристического кешбэка стартовала в 2020 году, чтобы поддержать турбизнес, пострадавший от пандемии коронавируса. В ее рамках россияне могли купить туры, круизы и размещение в отелях со скидкой до 20%, но не более 20 тыс. рублей.

Распродажи проходили поэтапно, в основном в межсезонье. В 2022 году зимняя акция проходила с 18 января и завершилась досрочно 1 марта. В 2023 году средства на реализацию программы кешбэка в бюджете не предусмотрены.