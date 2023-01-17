"Это на 14% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В этом году регион предлагает туристам новые программы и впечатления, целую вереницу ярких событий и возможностей под брендом "Ярзима", незабываемые городские пейзажи с подсветкой достопримечательностей и ключевых зданий", — приводится в сообщении слова зампредседателя правительства региона Максима Авдеева.

Больше всего "ночующих" туристов посетили Ярославль — 24,9 тыс. человек, а также Некрасовский муниципальный район — 10,2 тыс. человек.

"Почти во всех муниципальных образованиях вырос уровень средней загрузки отелей и гостиниц. В Мышкинском и Гаврилов-Ямском районах она составила 100%, в Угличском — 94%, в Рыбинске — 92%. В Ярославле увеличилась почти на четверть — до 96%", — добавили в облправительстве.