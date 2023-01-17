Стилизованное "Пугачевское городище" появится в селе Веселовка возле Златоуста, где Пугачев со своими войсками стоял в июле 1774 года. Отсюда ребят а отправятся в путь по ранее уже обустроенной тропе выполняя по пути задания. Образовательная программа объединит туристический квест и урок краеведения, посвященный Емельяну Пугачеву.

На площадке городища установят необычные качели, скамейки, информационные стенды. Здесь же реконструируют исторические постройки. Проект реализует на средства президентского гранта в размере 1,3 млн рублей АНО "Уреньга".

Сама десятикилометровая экотропа была оборудована еще в 2021 году, также на средства гранта. Она начинается от Веселовки и ведет к смотровым площадкам на сопках таганайского хребта Уреньга.

В начале тропы установлены входные ворота, на пути встречаются четыре пугачевские пушки и четыре пугачевских сундука. По всей протяженности установлены скамейки, беседки и теплые туалеты.