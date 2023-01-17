"Сегодня в 16:50 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства.

Мост закрыли утром во вторник для проведения ремонтных работ на левых полосах автомобильной части Крымского моста (в направлении из Крыма в Краснодарский край) — демонтажа третьего из четырех пролетов, поврежденного при взрыве 8 октября 2022 года.

Первые два поврежденных пролета левой части моста демонтировали и вывезли 19 и 21 декабря. На их место 10 и 14 января надвинули два новых пролета. Еще два пролета планируют установить в феврале.

5 декабря президент России Владимир Путин проехал по восстановленной правой части Крымского моста, выслушал доклад о проведенных работах и во время открытия движения поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве часть. Он сказал, что ремонт автомобильной части моста в целом завершится в марте.

Правую сторону автодорожной части, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва, произошедшего 8 октября прошлого года, восстановили в течение 56 дней. Движение по восстановленным пролетам было открыто 7 декабря, после чего мостовики начали работы на освобожденной от транспорта левой стороне.