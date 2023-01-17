«Традиционно осенью туроператоры начинают акции раннего бронирования туров на лето следующего года со скидками до 60% и возможностью рассрочки. В 2022 году акции стартовали в октябре, но пока продажи идут не так активно, как хотелось бы туркомпаниям. К середине января 2023 года туристы забронировали в среднем 8% предлагаемых на лето туров в Турцию, тогда как к концу января 2020 года эта доля достигала 40%», — говорится в сообщении.

По данным ассоциации, главная причина падения продаж – в том, что туристы опасаются бронировать заранее, так как в последние три года складывалась непредсказуемая ситуация с ограничениями и перелетами.

«Как отметили в компании Coral Travel, в 2019 году была фактически последняя кампания раннего бронирования, которая состоялась в полной мере. В 2020 и 2021 году ей помешал ковид, а в 2022 году – приостановка авиасообщения. Из-за этого в 2023 году темп бронирования пока невысокий. Вторая причина – в том, что пока еще не выставлены все полетные программы как из Москвы, так и из регионов. Туры в Турцию предлагаются из 15-18 городов, но ближе к февралю это число будет расти», – рассказали в АТОР.

Третья причина снижения интереса к Турции, как считают туроператоры, – цены, которые отельеры на лето повысили на 30%.

«Как отмечают в «Интуристе», цены турецких отелей по акциям раннего бронирования уже значительно выше, чем летом 2022 года, так как Турция сейчас пользуется высоким спросом в странах Европы. Цены для российского рынка всегда в среднем ниже, чем для европейских, поэтому отельерам выгоднее ориентироваться на них. Кроме того, рост цен на отдых в Турции связан с высокой инфляцией, в том числе продуктовой. В результате этих факторов цены выросли примерно на 30%, что подтверждают все туроператоры. Самый заметный рост – на отели 5*», — добавили в ассоциации.

В АТОР подчеркивают, что туроператоры ждут роста продаж по акциям раннего бронирования в феврале-начале марта.

«Однако в этот период скидки на проживание уже не будут такими большими. У Coral Travel в январе можно купить туры со скидками на проживание от турецких отелей до 50%, ANEX Tour – до 65%, у PEGAS Touristik – до 45%, у FUN&SUN – до 40%, у «Интуриста» – от 10 до 50%. У Space Travel скидки на люксовые отели Турции по раннему бронированию достигают 45%. Это позволяет приобрести туры по ценам, близким к уровню 2022 года. По мере приближения к окончанию акций в конце марта-начале апреля размер скидок будет снижаться», — рассказали в АТОР.

Кроме того, как напоминают в АТОР, в первую очередь в рамках акций раннего бронирования туристы выбирают дорогие отели с высоким уровнем сервиса. Некоторые из них уже присылают сообщения об остановке продаж на популярные даты.