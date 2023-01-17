Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года аэропорт обслужил 1 млн 355 тыс. человек. Таким образом, в 2022 году пассажиропоток снизился на 4%.

"В 2023 году мы продолжаем работу по привлечению новых перевозчиков и открытию новых направлений. В минувшем году впервые запущены рейсы в Тюмень и Нарьян-Мар. В текущем году продолжаются полеты в Казань, Нижний Новгород, Пермь и Челябинск, открытые в 2022 году", — отмечается в сообщении.

Пресс-служба аэропорта также сообщает, что в настоящее время обсуждается возобновление чартерных рейсов из Мурманска в Анталию.

Кроме того, отмечается, что правительство Мурманской области в 2023 году продолжает субсидировать рейсы в Казань, Тюмень, Пермь, Нижний Новгород и Сочи.

Регулярные рейсы из Мурманска выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", "Северсталь", RedWings, Smartavia, S7, "ЮВТ Аэро", "Икар".