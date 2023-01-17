Возгорание утеплителя произошло на цокольном этаже строящегося корпуса в результате проведения строительных работ, сказано в сообщении.

Площадь пожара составила 10 кв.метров.

"Пожар ликвидирован около 16 часов по местному времени в кратчайшие сроки силами 31-ой пожарной части управления ГОЧС Республики Алтай и муниципальной пожарной части села Манжерок. Погибших и пострадавших нет", — сказано в сообщении.

Курорт "Манжерок" расположен в Майминском районе республики Алтай в береговой зоне озера Манжерокское у подножия горы Малая Синюха.

Ранее сообщалось, в середине июня 2020 года подконтрольное Сбербанку АО "Горнолыжный комплекс "Манжерок"" было переименовано в ООО "Всесезонный курорт "Манжерок".