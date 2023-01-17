«Инструкторы-проводники должны пройти процедуру подтверждения своих навыков до 1 июля 2023 года, но их аттестация еще не началась. Только в конце декабря в реестре появились три сертифицированные организации, которые уполномочены на проведение аттестации — «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации», в том числе ее Петропавловск-Камчатский филиал, Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга и Федерация альпинизма России», — рассказал глава комитета РСТ по приключенческому туризму, гендиректор туроператора RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.

Он надеется, что в период между зимним и летним сезоном будет расширен перечень организаций, а инструкторы-проводники смогут пройти аттестацию и войти в реестр.

В свою очередь, глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов отметил, что для проведения аттестации инструкторов-проводников до 1 июля необходимо как минимум 50 таких организаций.

«Мы надеемся на то, что дату обязательности перенесут как минимум на полгода. Хотя никаких нормативных движений пока в этой части не видно, я думаю, что мы без этого не обойдемся, иначе у нас с 1 июля люди перейдут в незаконную фазу деятельности не по своей вине», — сказал он.

По словам Мохова, отложить обязательные требования для инструкторов-проводников необходимо не только потому, что процесс затянулся и сложно уложиться в сроки.

«Нужна популяризация необходимости прохождения аттестации. Важно понимать внутреннее сопротивление самих инструкторов-проводников, многие из которых не приняли новую форму аттестации, либо вообще ничего о ней не знают. У них и раньше было много различной подготовки и аттестации, которые существовали в Федерации спорта. А сейчас им предлагают заново доказывать свое право на осуществление деятельности», — считает он.

Кроме того, процесс аккредитации затягивается из-за жестких требованиям к самим уполномоченным организациям.

«Они должны иметь образовательную лицензию и программы обучения, утвержденные в соответствии со стандартами образовательных организаций. А у нас большая часть организаций, которые занимались подготовкой аттестации инструкторов-проводников, горных инструкторов – это спортивные организации. И готовили они по спортивным стандартам, по стандартам МЧС. Получается, что им нужно либо получать образовательную лицензию, а это совсем не просто и не быстро. Плюс они должны иметь стаж в этой части не менее 5 лет, а также региональные филиалы, позволяющие осуществлять аттестацию на территории РФ. Есть и другие требования, но эти самые сложные», — пояснил Мохов.

Госдума в 2021 году приняла закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Он устанавливает единые нормы по оказанию услуг в этой сфере, порядок и критерии аттестации представителей всех трех профессий и предусматривает меры защиты национального туристского рынка. Аттестация инструкторов-проводников, экскурсоводов и гидов-переводчиков началась 1 июля 2022 года и в течение года была добровольной, но после 1 июля 2023 представители этих профессий не смогут легально работать с туристами без аттестации.