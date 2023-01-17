«Визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов. Но самое неприятное – это короткий срок выдаваемых виз. Если раньше россияне получали визы на 2, 3, а нередко и 5 лет, сейчас многократную визу могут оформить максимум на полгода или год. Тем, у кого слабая визовая история дадут только однократную визу под сроки поездки», – отмечают туроператоры.

При этом, по данным туркомпаний, сроки действия виз не зависят, как это было раньше, от «визовой истории» заявителя.

«У человека в паспорте может быть несколько долгосрочных виз и хорошая визовая история. Но ему оформят новую визу лишь на полгода. У других может быть в прошлом две «коротких» визы, но они в итоге получат годовую мультивизу. Туристам нужно быть готовыми к тому, что, несмотря на частое посещение европейских стран, они могут получить визу на более короткий срок, чем запрашивают», – отмечают в АТОР.

Тем не менее, как подчеркивают туроператоры, оформить визу реально, если предоставить все необходимые документы и выписки. Для туристов это ваучер на тур, бронь отеля и авиабилеты в обе стороны, справки с места работы, выписка из банка и другие документы.

«По оценкам туркомпаний, на получение шенгена в Москве потребуется в среднем 2,5-3 недели. По-прежнему принимают у россиян документы на шенгенскую визу под туристические поездки в такие страны, как Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария. Длительные визы более вероятно получить в консульствах Франции и Италии. Австрия, Венгрия и Словения оформляют, как правило, однократные визы. Греческое консульство выдает короткие и однократные визы», — отмечают в ассоциации.

Записаться на подачу документов сейчас проще всего в визовые центры Италии и Венгрии. Свободные слоты для оформления французского или испанского шенгена найти значительно сложнее.

Как напоминают в АТОР, шесть стран Европы не выдают россиянам туристические визы и запретили въезд с целью туризма. Это Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония. Германия, Словения и Мальта требуют страховку европейской страховой компании, а Германия – еще и счет в банке, который работает на территории ЕС.

С 12 сентября 2022 года по решению Совета Европы перестало действовать соглашение о упрощении визового режима между Россией и странами Евросоюза. В результате увеличился срок оформления шенгенских виз, консульский сбор вырос с 35 до 85 евро, а у заявителей теперь могут требовать дополнительные документы.