"В период с 29 декабря по 9 января Октябрьской железной дорогой перевезено более 4,6 млн пассажиров, что на 9,3% выше уровня 2021-2022 годов. Мы перешагнули доковидный показатель 2019 года, дали прирост на 4,4%", — сказал Голомозин.

Он сообщил, что за прошедшие праздники только "Сапсан" перевез более 150 тыс. пассажиров. Также популярность набирает выборгское направление.

"В период новогодних праздников мы запустили ретро-поезд "Лахта", где есть специальные места для перевозки лыж, сноубордов и саней. Со 2 по 8 января он курсировал между Петербургом и Выборгом и перевез 3,2 тыс. пассажиров", — отметил Голомозин.