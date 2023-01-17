В частности, в международный аэропорт Ашхабада будут перенаправлять авиарейсы "Туркменских авиалиний" из Москвы и Казани.

Авиакомпания "Туркменистан" будет выполнять регулярные рейсы из Москвы в Ашхабад по следующему расписанию: Москва — Ашхабад (рейс T5704) — вылеты по средам в 00:15, (рейс T5710) — вылеты по пятницам в 10:35.

Вылеты из Казани в Ашхабад будут осуществляться по понедельникам (рейс T5736) — в 00:35, по четвергам (рейс T5738) — в 11:00 (время указано по месту вылета).

До настоящего времени самолёты "Туркменских авиалиний", возвращаясь из Казани, приземлялись в аэропорту Туркменабата (административный центр Лебапского велаята (области на севере страны), а воздушные судна из Москвы прилетали в аэропорт города Туркменбаши (административный центр Балканского велаята на западе страны).

В декабре 2022 года авиакомпания "Туркменистан" изменила места прилета на Ашхабад международных рейсов из аэропортов Франкфурт-на-Майне (ФРГ, ранее приземлялся в Туркменабате), из Стамбула (Турция) и Дубая (ОАЭ). До этого рейс туркменских авиалиний из Дубая прибывал в международный аэропорт Туркменабата, а из Стамбула — в международный аэропорт Туркменбаши.