"Глава региона Антон Алиханов отменил указ о запрете использования БПЛА на территории области, введенный накануне парада Победы 9 мая. Новый указ действуют с понедельника, 15 мая. Соответствующий документ уже подписан и опубликован", — сказал Лысков.

По его информации, в настоящее время региональные власти не планируют менять существующие правила организации полетов беспилотников. Накануне 9 мая правительством региона было принято решение о запрете полетов БПЛА в Калининграде во время проведения на площади Победы военного парада.