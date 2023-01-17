В этот период тобольские кафе и рестораны, участники фестиваля, представят для посетителей специальное пельменное меню.

Главное событие мероприятия пройдет 11 февраля на Базарной площади, отмечается в сообщении.

Гости праздника смогут купить пельмени местных производителей, побывать на ярмарке мастеров, концертах, поучаствовать в конкурсах и викторинах.

Здесь же, на площади, в десяти котлах повара сварят 10 тыс. пельменей, а также предложат всем желающим горячий чай из самоваров.

Кроме того, в программе праздника — парад саней и гонки на санях.