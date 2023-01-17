"Канатная дорога не зарегистрирована в госреестре, не организована работа комиссии по вводу объекта в эксплуатацию, не проведено первичное техническое освидетельствование, не назначен ответственный за контроль промбезопасности, не проводится ежегодное техническое освидетельствование, не организована служба по эвакуации пассажиров", — говорится в сообщении.

В отношении ООО "Канатные дороги Шерегеша" составили протокол о временном запрете деятельности по эксплуатации объекта. Также составили протоколы по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности), ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения). Материалы дела направили в Таштагольский городской суд.