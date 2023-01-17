"Рост объемов пассажиропотока связан с увеличением перевозок в Москву (+2,2%), увеличением полетных программ в Санкт-Петербург (+23,6%) и Сочи (+30,9%), рост показала и межрегиональная программа перевозок", — отмечается в сообщении.

В прошлом году полеты выполнялись 17 авиакомпаниями на 38 направлениях, 29 из которых осуществлялись на внутренних воздушных линиях.

В течение 2022 года были открыты рейсы по семи новым маршрутам — в Стамбул, Алма-Ату, Нижний Новгород, Иркутск, Самару, Владикавказ, Новокузнецк. Кроме того, в Челябинск "зашли" два новых иностранных авиаперевозчика: Turkish Airlines и Southwind Airlines.

Как отмечает пресс-служба аэропорта, на внутренних линиях были перевезены 1,745 млн человек, что на 4% больше, чем в 2021 году.

Наибольший рост пассажиропотока на внутренних маршрутах в прошлом году отмечался по таким направлениям, как Астрахань, Казань, Минеральные Воды, Норильск, Омск, Новосибирск, Сургут, Калининград.

Субсидируемые рейсы выполняли пять авиакомпаний по 18 направлениям, пассажиропоток на них увеличился на 51%, количество рейсов — на треть.

Пассажиропоток аэропорта в 2022 году на международных линиях вырос на 23%, составив 177,5 тыс. человек. Рейсы выполнялись в Турцию и Египет, а также в страны СНГ- Таджикистан, Киргизию, Армению, Казахстан.

Как сообщалось, аэропорт Челябинска в 2021 году обслужил 1,827 млн пассажиров, что на 57% больше по сравнению с 2020 годом и на 6% больше по сравнению с допандемийным 2019 годом.