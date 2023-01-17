"Это рекордный показатель за последние годы. Турпоток по сравнению с 2021 годом увеличился почти на 20%", — сказал собеседник агентства.

Основными точками притяжения традиционно стали Псков, Пушкинские Горы, Печоры и Изборск. В качестве новых направлений в регионе активно развивается гастрономический туризм. При этом в регионе зафиксировано рекордное число экскурсантов — тех, кто побывал в музеях региона. По итогам прошлого года в этой категории порядка 2 млн путешественников, что почти на 50% больше, чем годом ранее.

Говоря об активности туристов в новогодние праздники, в областном комитете отметили, что в первые дни 2023 года достопримечательности Псковской области посетили более 77 тыс. туристов.

"В большинстве регион посещали индивидуальные туристы, в основном семьи с детьми. Все чаще туристы стали планировать свой отпуск самостоятельно, выбирая интересные места, не привязываясь к туроператорам или гостиничной инфраструктуре", — сказали в комитете.

В период с 30 декабря по 8 января загрузка гостиниц в Пскове достигала 90%, в муниципальных образованиях была несколько ниже — до 60%. "Многие приезжали на личном транспорте из Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Твери. Туристы смогли посетить Псковскую область также и в рамках "Серебряного маршрута", разработанного ООО "РЖД Тур", — отметили в комитете.

В этом году в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в новогодние праздники для туристов было доступно большое количество интерактивных форматов. Новой точкой притяжения в Изборске стала выставка "Россия. Истоки", которая развернулась в новом выставочном зале Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника "Изборск".

Псковский музей-заповедник принимал гостей уже с 1 января. Всего в выходные дни он провел 50 культурно-массовых мероприятий. Среди новых проектов — детская программа "Елка в старом доме" и вертеп в Поганкиных палатах, которые посмотрели почти 1 тыс. человек. Также внимание жителей и гостей города привлек рождественский бал в Приказных палатах.

В Великих Луках популярностью у туристов пользовался развлекательный парк "Луки-Парк". В новогодние каникулы в город на Ловати была перенесена фотовыставка "Зимние путешествия по Псковской земле". Она расположена в центре города на площади Матросова рядом с краеведческим музеем.

"Большим спросом также пользовались туры в районы области. Новым направлением стал гастрономический туризм в Невельский район, где находится семейная ферма, на которой занимаются сбором и переработкой бургундских улиток. В Печорском районе также появился новый объект притяжения туристов — Крепость "Обдех" Хлебного хутора, построенный на средства гранта в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", — отметили в комитете.

В Полистовском заповеднике появилась новая экологическая тропа "Люди и леса", которая рассказывает о людях, которые жили и живут в этих местах, о взаимодействии человека с лесами, болотами и реками, об истории места через личные истории его жителей. Маршрут также создан на средства гранта в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".