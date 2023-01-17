По его словам, в зимнем сезоне прошлого года курорт посетило более 2 млн человек, что превышает показатель 2020-2021 годов на 7%. По данным Стоянова, с 31 декабря по 8 января туристическая инфраструктура курорта приняла 173,866 тыс. человек, что на 5% превышает показатель этого же периода прошлого года.

Большая часть гостей курорта — жители крупнейших городов Кузбасса. Также в Шерегеше отдыхали жители Москвы, Владивостока, Санкт-Петербурга, Симферополя, Сочи, Красноярка, Абакана, Белоруссии и Казахстана. Стоянов напомнил, что для жителей Кузбасса действует программа лояльности, предусматривающая кэшбэк в размере от 10% от суммы покупок на объектах курорта при оплате картой "Мир". К настоящему времени в программе зарегистрировано 3,132 тыс. человек, участвует 27 объектов — гостиницы, рестораны, подъёмники.

Глава дирекции отметил также, что в текущем сезоне туроператор FUN&SUN "увеличил продажу пакетов (пакетных туров в Шерегеш — ИФ) почти втрое по сравнению с предыдущими годами". В частности, уже 2,612 тыс. человек забронировали места на период с 4 декабря по 26 марта, при этом продажи продолжаются. Итог прошлого сезона — 3,09 тыс. человек за период с декабря 2021 года по март 2022 года.

Стоянов напомнил, что в развитие курорта Шерегеш до 2036 года запланированы инвестиции в сумме 150 млрд рублей. Говоря о конкретных объектах, он сообщил, что, в частности, в текущем сезоне планируется завершить строительство канатной дороги на горе Асыр в секторе Е. Строительство ведёт компания "Инфинити Капитал", пропускная способность новой дороги составит 2,4 тыс. человек в час.

Как сообщалось, летом 2022 года пресс-служба правительства Кузбасса сообщила о планах ООО "Инфинити Капитал" вложить 1,36 млрд рублей в строительство объектов сектора Е курорта. Кроме канатной дороге на горе Асыр, было заявлено о планах строительства подъёмника на горе Утуя (III квартал 2023 года), модульного гостиничного комплекса (II квартал 2023 года), термального комплекса (IV квартал 2023 года), гостиничного комплекса из отдельных гостевых домов (IV квартал 2024 года), ресторанного комплекса "Montana" (II квартал 2023 года).

Курорт "Шерегеш" располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 93 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками.