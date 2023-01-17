"Сегодня в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Красноярска поступило сообщение о том, что на борту самолета, готовящегося к вылету по маршруту Красноярск-Пхукет, находятся два пассажира с неадекватным поведением, экипажу авиалайнера требуется помощь сотрудников транспортной полиции", — говорится в сообщении.

По данным полиции, во время посадки в самолет 48-летний мужчина и 46-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения стали вести себя агрессивно, провоцировали конфликт и нецензурно выражались в адрес окружающих. После того, как командир самолета решил отказать авиадебоширам в перелете, мужчина начал угрожать работникам воздушного судна и пассажирам.

После сообщения об угрозе рейс задержали, лайнер обследовали с собакой и спецтехникой, а также повторно провели досмотр пассажиров и багажа. Какие-либо опасные предметы не обнаружены.

Мужчину и женщину доставили в дежурную часть, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Кроме того, транспортные полицейские привлекли обоих правонарушителей к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

В свою очередь в пресс-службе красноярского "Интерфаксу" уточнили, что рейс был задержан после сообщения о минировании самолета. В настоящее время самолет вылетел в пункт назначения.