Относительно 2021 года, когда было перевезено 17,8 млн пассажиров, прошлогодний показатель упал на 10,1%.

Международными рейсами компании воспользовались более 1 млн человек, сказано в сообщении (показатель 2021 года — 1,5 млн). В основном это были полеты в Турцию, Таиланд, страны Средней Азии. Таким образом, внутри РФ перевезено около 15 млн человек (в 2021 — 16,3 млн).

"Благодаря гибкости в построении маршрутной сети, мы смогли оперативно адаптироваться к изменениям на рынке и сместить фокус на перелеты за Уралом. В прошлом году пассажиропоток S7 Airlines в обход Москвы составил 5,8 млн человек — на 22% больше, чем в 2021 году", — отметил директор по стратегии S7 Игорь Веретенников, которого цитирует пресс-служба.

Так, по его словам, компания открыла прямые рейсы из Иркутска в Благовещенск, Хабаровск, Якутск, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Уфу, из Новосибирска — в Анадырь, Надым, Игарку, а также в Стамбул. За год перевозки S7 Airlines в Иркутске выросли на 54%, в Новосибирске — на 21%

Доля S7 на российском рынке, по данным компании, выросла до 17% — тогда как в 2021 году этот показатель оценивался в около 16%, в 2020 — в 18%, в 2019 — в 14%.

Официальная статистика авиаперевозок в РФ за 2022 год пока не раскрывалась. В Минтрансе РФ прогнозировали, что всего будет перевезено 94-96 млн человек (80 млн — на внутренних линиях, 16 млн — на международных) против 111 млн в 2021 году. Исходя из данных S7, общий пассажиропоток авиакомпаний РФ в прошлом году составил порядка 94 млн человек.

S7 — крупнейшая в РФ частная авиационная группа. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.