"В 2022 году мы уже перешагнули планку в 0,5 млн гостей, которые нас посетили. Если точнее — 520 тысяч гостей к нам приехало. Соответственно, на этот год у нас планы еще больше, мы прибавляем ежегодно 15-20%, поэтому мы будем уже ставить цель в новом году более 700 тысяч", — сказал Поддубко.

По его словам, рост по сравнению с 2021 годом составил 15%.

По его словам, в последнее время несколько изменились тенденции: если раньше количество лыжников и сноубордистов примерно равнялось количеству экскурсионных подъемов, то сейчас количество гостей, которые занимаются спортом, увеличилось на 40%.

Поддубко отметил, что в этом году курорт планирует открыть несколько новых объектов.

"Это, в первую очередь, отель на 304 номера, с большим спа-комплексом, с большим конференц-центром, девять ресторанов, детский центр", — сказал он.

"В дальнейшем, я думаю, мы будем приглашать инвесторов, которые будут участвовать в этом проекте, строить отели, какие-то другие аттракции для туристов. Наша задача — построить инфраструктуру", — отметил Поддубко.

Курорт "Манжерок" расположен в Майминском районе республики Алтай в береговой зоне озера Манжерокское у подножия горы Малая Синюха.

Ранее сообщалось, в середине июня 2020 года подконтрольное Сбербанку АО "Горнолыжный комплекс "Манжерок"" было переименовано в ООО "Всесезонный курорт "Манжерок".