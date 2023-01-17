По его словам, с соответствующей просьбой власти Кузбасса обратились к президенту РФ Владимиру Путину. В создании благоприятных для инвестиций условий заинтересованы крупнейшие инвесторы курорта с учётом значительных объёмов вложений и длительного срока окупаемости объектов. Так, за 2021-2022 годы заключены инвестиционные соглашения по развитию курорта на сумму более чем 150 млрд рублей. По данным источника, правительству РФ поручено рассмотреть соответствующее предложение областных властей.

Как сообщалось, в числе крупнейших инвесторов курорта — Cosmos Hotel Group, Azimut Hotels, ООО "УГМК-Застройщик", ООО "СДС-Строй".

Кроме того, власти Кемеровской области просят оказать содействие в финансировании строительства взлётно-посадочной полосы (ВПП) и объектов аэродромной инфраструктуры проектируемого в Шерегеше аэропорта, который необходим для обеспечения транспортной доступности курорта и его развития.

По словам собеседника агентства, вопрос строительства аэропорта в Шерегеше на условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета обсуждается уже долгое время. Кроме того, ранее холдинг "Новапорт" (инвестор строительства аэропорта) и власти Кузбасса договорились, что проектирование аэровокзального комплекса и аэродромной инфраструктуры, включая ВПП будет вестись за счёт средств "Новапорта", к настоящему времени инвестором подготовлены техзадание и технико-экономическое обоснование проекта. Собеседник агентства напомнил, что ВПП и объекты аэродромной инфраструктуры будут являться федеральной собственностью. По его данным, пропускная способность аэропорта будет составлять до 200 пассажиров в час.

Как сообщалось, в декабре 2022 года ООО "Международный аэропорт Кемерово" (входит в холдинг "Новапорт") заключило с ООО "Спектрум-Холдинг" (входит в ГК "Спектрум") контракт на проектно-изыскательские работы по проектированию аэропортового комплекса "Шерегеш". При этом спроектировать необходимо взлетно-посадочную полосу, аэровокзал, привокзальную площадь, инженерные сети, аванперрон, здания и сооружения для обслуживания лайнеров. Цена контракта составила 336 млн рублей.

В ноябре 2021 года холдинг "Новапорт" заявил о готовности инвестировать 7 млрд рублей в строительство аэропорта в 7 км от горнолыжного курорта Шерегеш. Строительство аэродрома, согласно продемонстрированной тогда презентации, оценивалось в 6-8,5 млрд рублей, терминального комплекса — в 6,8 млрд рублей.

Курорт "Шерегеш" располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 93 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. По данным региональных властей, в сезоне 2021-2022 годов турпоток на курорт вырос на 7% и превысил 2 млн человек.

В настоящее время в Кемеровской области действует четыре ТОСЭР — в городах Юрга, Анжеро-Судженск, Новокузнецк и Прокопьевск. В 2022 году для ТОСЭР Кузбасса на два года были продлены льготы по страховым взносам, налоговые льготы — до 2030 года.