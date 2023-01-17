Внутри России совершали перелеты 4,7 млн пассажиров, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 4,9 млн.

"Основным фактором снижения пассажиропотока на внутренних линиях стало закрытие с февраля воздушного пространства над аэропортами юга России. Годом ранее на рейсах из Екатеринбурга в эти аэропорты было обслужено более 743 тыс. пассажиров", — отмечается в пресс-релизе.

Частично компенсировать такие потери удалось благодаря открытию и возобновлению полетов по ряду региональных направлений. Так, открылись рейсы в Астрахань, Ставрополь, Владикавказ и Южно-Сахалинск, возобновились — во Владивосток, Горно-Алтайск, Нягань и Орск. Лидерами по приросту пассажиропотока относительно уровня 2021 года стали Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Владивосток, Чита и Махачкала.

Всего из Екатеринбурга были доступны прямые регулярные перелеты в 59 городов России. Самыми популярными направлениями были Москва, Сочи и Санкт-Петербург.

На международных линиях пассажиропоток 2022 года оказался сопоставим с показателями предыдущего года. Ограничения в авиационной отрасли привели в первом полугодии к отмене или радикальному сокращению регулярных и чартерных рейсов на традиционных туристических направлениях. Возместить отмененные рейсы удалось за счет развития полетных программ авиаперевозчиков в страны ближнего зарубежья (Армения, Казахстан, Таджикистан).

"Кроме того, адаптационные мероприятия в отечественной авиаотрасли позволили со второго полугодия возобновить и увеличить число рейсов на популярные курорты Турции, ОАЭ, Индии и Таиланда", — отмечается в пресс-релизе.

Лидерами по пассажиропотоку на международных линиях стали Анталья, Душанбе и Дубай. Всего в 2022 году пассажирам аэропорта "Кольцово" были доступны прямые регулярные и чартерные рейсы по 33 зарубежным маршрутам.

Аэропорт "Кольцово" управляется УК "Аэропорты регионов", является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объему пассажирских перевозок.