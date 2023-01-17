Как сообщает пресс-служба городского комитета по культуре, передаваемые материалы — 22 предмета, которые были задержаны на таможенных постах Архангельской, Ленинградской, Псковской областей и переданы для последующего распоряжения управлению министерства культуры РФ по СЗФО.

В коллекцию музея войдут древние монеты, так называемые "чешуйки", которые напоминают по внешнему виду и форме рыбью чешую. Они относятся ко времени правления царя Ивана IV Грозного, первых царей династии Романовых — Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. На одной стороне монет изображен скачущий всадник, на другой — титул и имя правителя.

"Они значительно расширят хронологические рамки музейной коллекции нумизматики, помогут заполнить лакуны в изучении денежной системы России. До этого самой ранней монетой в коллекции была "деньга" 1747 года чеканки, относящаяся ко времени правления императрицы Елизаветы Петровны", — говорится в сообщении.

Кроме того, в фонд изобразительного искусства поступят картины "Ленин с красноармейцами. У карты" Владимира Токарева, "Ленин на съезде комбедов" Карла Шоломовича Фридмана, "Портрет В. И. Ленина" неизвестного художника. Этюд "Пастушок" Николая Соломина является дополнением к картине "Передача техники МТС колхозам".

В коллекцию музея также войдут уникальные предметы религиозного культа староверов, холодное оружие, статуэтка, предмет мебели конца XIX — начала XX веков, которые в дальнейшем предполагается включить в музейную экспозицию.