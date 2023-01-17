"Подстанции 48 лет, за это время серьезной реконструкции не было. Мы увеличили мощность, идем опережающими темпами: как только новый терминал аэропорта будет введен в эксплуатацию (ввод запланирован на конец 2023 года — ИФ), мы сможем его подключить", — сообщил генеральный директор ПАО "Россети Сибирь" Павел Акилин журналистам.

По его словам, подстанция автоматизирована, ее можно включить и отключить удаленно, а также наблюдать за всем, что происходит на объекте, не находясь на нем.

Суммарный объем инвестиций в реконструкцию составил 270 млн рублей.

Как сообщалось, ТРК приступила к модернизации ПС "Аэропорт" в 2020 году. Планировалось увеличить мощности с 5,6 МВА до 8 МВА.

ПС "Аэропорт" введена в работу в 1969 году, наряду с ПС 35/10 кВ "Богашево" (модернизирована в 2015 году) обеспечивает электроснабжение томского аэропорта, обслуживает ряд близлежащих поселков и деревень. Электроснабжение аэродромов, имеющих в своем составе ВПП точного захода на посадку, должно осуществляться не менее чем от двух внешних независимых источников.