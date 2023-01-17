"Маршрут рассчитан на пять дней. В создании маршрута участвовали сотрудники Центра профориентации и довузовской подготовки, а также команда Сибирской школы геонаук ИРНИТУ", — говорится в сообщении.

В программе тура — два визита в Иркутский политех. В первые сутки пребывания в Иркутске туристов в вузе познакомят с геологической историей Прибайкалья, научат отбирать и исследовать пробы скальных пород и грунта. После этого они направятся в Приольхонье, где смогут применить полученные знания на практике. Первой точкой маршрута станет поселок Бугульдейка, в котором находится одно из крупнейших в РФ месторождений мрамора.

"Во время СССР здесь добывали статуарный белый мрамор. В сопровождении ученого-геолога Сергея Снопкова туристы смогут спуститься на дно карьера по специальным лестницам, сделать фото и взять кусочек минерала на память", — отмечается в сообщении.

После этого группа отправится через реликтовые Тажеранские степи, известные своими пещерами, петроглифами, озерами с пресной и соленой водой, на берег Байкала.

"В холодное время года туристы смогут прокатиться на хивусе, услышат, как "поет" Байкал, увидят знаменитый прозрачный лед, торосы, сокуи (ледовые натеки на прибрежных скалах — ИФ). На скалистом берегу экскурсовод покажет, как проходил поток лавы через древнюю породу, образовывались слои почвы, и формировалось самое глубокое озеро на планете", — цитирует пресс-служба директора Центра профессиональной ориентации и довузовской подготовки ИРНИТУ Наталию Хадкевич.

На следующий день туристы вернутся в Иркутский политех, проведут анализ взятых проб горных пород и грунта, а также посетят лабораторию беспилотных систем, где создается оборудование для геологоразведки.

В программе тура также обзорная экскурсия по Иркутску и посещение поселка Листвянка — ворот озера Байкала, откуда берет начало река Ангара. Здесь гостей ожидают экскурсии в Байкальский музей СО РАН и Астрофизическую обсерваторию ИГУ, подъем на обзорную площадку, прогулка по рыбному рынку.

Цена тура — от 45,5 тыс. рублей. Маршрут рассчитан на группу до 14 человек. Ожидается, что первые туристы из центральной части России посетят Прибайкалье в конце февраля.

В сообщении отмечается, что отправиться в тур бесплатно могут школьники и студенты проекта "Больше, чем путешествие": участники и победители конкурсов и олимпиад АНО "Россия — страна возможностей" и общества "Знание".

"Проект имеет большое значение для ИРНИТУ, поскольку позволит привлечь в университет потенциальных абитуриентов. Мы ожидаем, что к туристам присоединятся и люди старшего поколения. Это могут быть родители, влияющие на профессиональный выбор детей. Благодаря им мы сможем сделать более позитивным отношение гражданского общества к науке, раскрыть образ успешного российского ученого", — цитирует пресс-служба проректора ИРНИТУ по научной работе Александра Кононова, вошедшего в рабочую группу Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах РФ при президенте России, которая занималась отбором туров.

Федеральную инициативу "Развитие научно-популярного туризма" реализует правительство РФ в рамках Десятилетия науки и технологий (ДНТ). Цель — повысить доступность информации о достижениях науки, вовлечь молодежь в исследования и разработки путем создания туристических маршрутов, включающих посещение объектов научной и образовательной инфраструктуры. В 2022 году было выбрано 10 пилотных регионов, в число которых вошла Иркутская область.