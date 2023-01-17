"Приговором суда Левин В.И. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 7 (семь) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии", — говорится в сообщении.

Суд зачел ему в срок отбывания наказания время его содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, Левин В.И. освобожден из-под стражи в зале суда", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 8 декабря 2021 года 39-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа, находясь на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Магадан-Новосибирск, вел себя неадекватно, стучал в салоне воздушного судна, беспорядочно размахивал руками, на замечания бортпроводников не реагировал.

Пассажиры и члены экипажа связали Левина ремнями.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), составлены протоколы по статьям 20.1 (мелкое хулиганство) и 11.17 (нарушение правил поведения на воздушном транспорте) КоАП РФ, от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.