Суд зачел ему в срок отбывания наказания время его содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
"Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, Левин В.И. освобожден из-под стражи в зале суда", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, 8 декабря 2021 года 39-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа, находясь на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Магадан-Новосибирск, вел себя неадекватно, стучал в салоне воздушного судна, беспорядочно размахивал руками, на замечания бортпроводников не реагировал.
Пассажиры и члены экипажа связали Левина ремнями.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), составлены протоколы по статьям 20.1 (мелкое хулиганство) и 11.17 (нарушение правил поведения на воздушном транспорте) КоАП РФ, от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.