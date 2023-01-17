Информация о нарушении запрета на курение при перелете одним из пассажиров воздушного судна, направлявшегося из Москвы в Омск, поступила в линейное отделение полиции от представителя авиакомпании.

"Прибывшие на борт самолета сотрудники транспортной полиции установили, что 43-летняя жительница Москвы во время перелета курила электронную сигарету в туалетной комнате лайнера", — говорится в сообщении.

Полицейские составили в отношении женщины протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).