"В целях обеспечения финансово-экономической безопасности, стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, а также защиты национальных интересов Киргизии установлен временный запрет на вывоз наличной иностранной валюты из республики до принятия соответствующего решения кабинета министров", — говорится в сообщении.

Нерезидентам и иностранным гражданам запрещено вывозить более $5 тыс. наличными, резидентам и гражданам Киргизии — более $10 тыс.

"В случае вывоза резидентами и гражданами Киргизии наличных долларов США в сумме, превышающей $10 тыс., взимается платеж в размере 10% от суммы, превышающей установленный лимит", — отметили в пресс-службе.

Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии и Государственной таможенной службе поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение вывоза наличных долларов США.

В прошлом году Национальный банк Киргизии принял ряд решений, направленных на обеспечение экономической безопасности и стабильности на валютном и финансовых рынках. Весной он временно запретил выдачу наличной СКВ гражданам при получении денежных переводов из-за рубежа, а летом одобрил постановление о временных ограничениях обменных операций с иностранной валютой.