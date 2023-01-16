"В Убуде пара российских туристов направлялась на мопеде в арт-пространство Parq, но заблудилась и решила остановиться. Пока водитель мотоцикла Александр стоял и изучал Google Maps, 24-летняя Марина Констенко заняла его место, но не справилась с управлением, в результате чего упала на мопеде в реку Аюнг с 30-метрового обрыва", — пишет издание.

Как отмечает портал, друг туристки сразу вызвал на место экстренные службы. Тело погибшей туристки доставлено в больницу Ari Canti.

В полиции Убуда считают, что девушка не имела достаточного опыта вождения.