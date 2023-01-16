Как уточняется, авария произошла днем в понедельник. Автомобиль, в котором находились двое мужчин и две женщины, следовал из столицы Бали Денпасара на курорт Булеленг, за рулем был один из россиян. Двигаясь по горной дороге, автомобиль потерял управление и свалился в овраг глубиной 25 метров.

По предварительным данным полиции Булеленга, авария произошла из-за того, что тормоза автомобиля отказали, водитель не смог справиться с управлением, и машину занесло.

Все четверо россиян получили травмы различной степени тяжести, в том числе переломы и порезы, они доставлены в больницу.