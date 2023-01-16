"С понедельника, 16 января, открылись выставки на блокадную тему во многих наших музеях и культурных центрах. В Историческом парке "Россия — моя история" работает выставка "Ленинградский альбом" с детскими рисунками времен Великой Отечественной. Музей городского электрического транспорта приглашает на выставку "Искра жизни". Она представит изданные в блокадном Ленинграде книги и открытки, фотографии и документы из осажденного города", — отметил Беглов.

Центром торжеств станет Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Там подготовлена новая экспозиция, а перед музеем будет открыт памятник блокадным медикам.

"С 18 по 21 января на Манежной площади будет проходить интерактивный проект "Живые улицы". Экспозиция под открытым небом покажет, что повседневная и культурная жизнь в блокадном Ленинграде продолжалась. Там же пройдут общедоступные концерты с участием ведущих петербургских артистов, детских и юношеских творческих коллективов", — сообщил глава города.

В петербургских школах на этой неделе пройдут уроки памяти. В театрах и концертных залах состоятся спектакли и концерты блокадной тематики.

В Петербурге проживают более 52 тыс. блокадников, каждого из них поздравят 18 января. Также власти предусмотрели для ветеранов единовременные выплаты.

Кроме того, 18 января на Ростральных колоннах зажгутся огни, а у стен Петропавловской крепости будет дан праздничный салют.

По словам губернатора, 80-я годовщина операции "Искра" — это только начало масштабной подготовки к следующему юбилею.

"27 января 2024 года мы будем отмечать 80 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Торжества в честь нашей ленинградской Победы будут длиться весь предстоящий год. Это важно не только для наших ветеранов. Это важно для нас самих. А особенно — для новых поколений петербуржцев", — сказал Беглов.