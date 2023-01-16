"Порядка 34 тысяч льготников Подмосковья поправят свое здоровье на курортах Крыма и Краснодарского края, в санаториях Минеральных Вод, а также средней полосы России. В этом году количество путевок для детей-инвалидов и федеральных льготников, в том числе ветеранов боевых действий, увеличено", — приводит пресс-служба слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

В пресс-службе отметили, что всего более 929 млн рублей выделено в регионе на санаторно-курортное лечение для льготников.

Право на бесплатное санаторно-курортное лечение в Подмосковье имеют ветераны труда и военной службы, труженики тыла, реабилитированные лица, пенсионеры, а также граждане, достигшие предпенсионного возраста, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума.