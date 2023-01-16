Flynas, штаб-квартира которой расположена в Эр-Рияде, будет добиваться получения сертификата эксплуатанта в двух других государствах, рассчитывая вдвое увеличить объем операций, говорится в сообщении компании, на которое ссылается агентство Bloomberg. При этом компания не уточнила, о каких именно странах идет речь.

Саудовская Аравия активно вкладывает средства в авиационный сектор, поскольку стремится сделать экономику менее зависимой от нефти и стать одним из крупнейших в мире туристических направлений к 2030 году. План предусматривает строительство нового аэропорта в Эр-Рияде и создание новой авиакомпании.

Flynas планирует увеличить закупки лайнеров до 250 штук, компания рассматривает возможность покупки широкофюзеляжных самолетов, включая Boeing 787 и A350.

Flynas начала осуществлять полеты под брендом Nas Air в 2007 году. Компания частично принадлежит Kingdom Holding, инвесткомпании, контролируемой саудовским принцем аль-Валидом бен Талалом.