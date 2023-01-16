"В прошлом году мы впервые приняли более 200 тысяч посетителей. В 2021 году наши экспозиции посмотрели почти 167 тысяч человек", — сказал Гриценко.

Он отметил, что только в новогодние праздники музейные экспозиции "Куликова поля" посмотрели около 8 тыс. человек.

Самым посещаемым за прошедший год стал Музейный комплекс "Куликово поле" в Моховом, где расположен музей Куликовской битвы. В этом пространстве также работают Детский музей-квест и выставка "Природа Куликова поля. Тайны и загадки".

В музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в селе Монастырщино размещена экспозиция "Дон. Вся история на берегах одной реки". Здесь же организованы экскурсии на колокольню храма Рождества Пресвятой Богородицы, мастер-классы по выпечке блинов на пеньках, стрельба в тире.

Камерный семейный музей "Тульские древности" по-прежнему один из самых любимых горожанами и гостями Тулы. Посетителям предлагается интерактивная экспозиция "Секреты тульских мастеров".

В Музейном квартале располагается научный центр "Археология и реставрация", начавший работу осенью 2020 года в рамках празднования 500-летию Тульского кремля.

"В наших музеях в Туле посетителей ждет не только путешествие в Средневековье и историю Куликовской битвы, но и в более древние времена, а также знакомство с профессиями реставратора и археолога на мастер-классах и vr-квесте "Тайны и загадки Куликова поля", история сабли — на новой выставке", — подчеркнул Гриценко.

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.