"Туристическая полиция Таиланда успешно доставила на берег курорта Паттайя семью из шести россиян, которых бросил на острове Сак оператор по аренде катеров и лодок", — пишет издание.

Как отмечает портал, группа россиян из четырех взрослых и двух детей отправилась на остров на катере, арендованном в компании по обслуживанию лодок и катеров на пляже Бали Хай. К моменту возвращения в Паттайю судно не прибыло за туристами, а оператор не отвечал на звонки и сообщения.

"Когда стемнело и стало понятно, что за туристами не вернутся, они обратились к местному жителю, который присматривает за порядком на острове Сак. Он вызвал полицию", — пишет Thai PBS World.

По данным полиции, это не первый случай, когда компании по аренде катеров и лодок бросают туристов из Паттайи на соседних островах, и руководитель оператора будет вызван на допрос в ближайшее время.

Как пояснили в компании "Интурист" риск подобных ситуаций обычно выше, если туристы покупают экскурсии, в том числе водные, у "уличных" компаний, часто работающих без соответствующих лицензий.

"Сомнительные поставщики услуг не несут никакой ответственности за жизнь и здоровье туристов, поэтому мы настоятельно рекомендуем приобретать все экскурсии только через отельного гида и своего туроператора", — подчеркнули в пресс-службе туроператора.