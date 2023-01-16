"На 2023 год запланирована подготовка документов еще по 31 объекту (включенному в перечень мероприятий по развитию Кавминвод — ИФ). На эти цели в федеральном бюджете предусмотрены средства в 2,5 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Перечень мероприятий по развитию Кавминвод предусматривает создание в курортном регионе 52 объектов в коммунальной, транспортной и социальной сферах. В частности, среди них прокладка второй нитки междугороднего канализационного коллектора "Кисловодск-Ессентуки-Пятигорск", реконструкция очистных сооружений Кавминвод, строительство объездной дороги "Западный обход" в Кисловодске, благоустройство и реконструкция курортных зон.

В прошлом году была разработана проектно-сметная документация по 12 объектам.

Ранее сообщалось, что на комплексное развитие городов-курортов Кавказских Минеральных Вод до 2026 года планируется направить более 50 млрд рублей.